Torino-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

Sabato 7 maggio, alle ore 20.45, il Napoli verrà ospitato all'Olimpico Grande Torino dalla squadra granata per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Luciano Spalletti risponderà alle domande dei giornalisti venerdì 6 maggio a partire dalle ore 14.30. La conferenza stampa sarà visibile in diretta streaming sui canali social del Napoli, su Radio Kiss Kiss e su Sky Sport24.

