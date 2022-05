Torino Napoli ecco le probabili formazioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo la vittoria contro il Sassuolo con un tennistico 6-1, prestazione di forza che fa aumentare i rimpianti per una stagione in cui probabilmente si poteva puntare più in alto, adesso c’è un terzo posto da difendere, e Spalletti potrà farlo con l’intera squadra a disposizione. Sono stati infatti recuperati Lobotka e Ounas, che probabilmente partiranno dalla panchina. Il Napoli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 e la formazione tipo, con Rrahmani e Koulibali al centro della difesa, Anguissa e Fabian Ruiz a centrocampo, e il trio Lozano-Mertens-Insigne a supportare Osimhen unica punta. Torino (3-5-2): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. Napoli (4-3-2-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo la vittoria contro il Sassuolo con un tennistico 6-1, prestazione di forza che fa aumentare i rimpianti per una stagione in cui probabilmente si poteva puntare più in alto, adesso c’è un terzo posto da difendere, e Spalletti potrà farlo con l’intera squadra a disposizione. Sono stati infatti recuperati Lobotka e Ounas, che probabilmente partiranno dalla panchina. Ildovrebbe confermare il 4-2-3-1 e la formazione tipo, con Rrahmani e Koulibali al centro della difesa, Anguissa e Fabian Ruiz a centrocampo, e il trio Lozano-Mertens-Insigne a supportare Osimhen unica punta.(3-5-2): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti.(4-3-2-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

