Thor | Love and Thunder | Taika Waititi | Christian Bale sarà il miglior cattivo Marvel di sempre

Advertising

Ilost_my_mind : @underoostom Io spero non me lo facciano con thor love and thunder.. anche se conosco il lato della storia dei fume… - Friezagirl1 : RT @Shambelle97: Ragioniamo un attimo: il doppiatore tedesco di Loki aveva detto che stava doppiando un film MCU segreto e MOM non lo è sta… - clexa_griffin : MANCANO 61 GIORNI 14 ORE 41 MINUTI 15 SECONDI A THOR LOVE AND THUNDER #ThorLoveAndThunder - MCU_Fan_Account : RT @Shambelle97: Ragioniamo un attimo: il doppiatore tedesco di Loki aveva detto che stava doppiando un film MCU segreto e MOM non lo è sta… - mylightwoodx : Eh vabbè si punta su Thor: Love and Thunder perchè si sa che Taika non potrà mai deludermi -

Il mondo MCU continua, infatti, il prossimo 6 luglio ritornerà al cinema con& Thunder !3 , ma anche inand Thunder . Sarà terminato il viaggio di Nebula nel franchiseThor: Love and Thunder director Taika Waititi has made the remarkable claim that Christian Bale may be the best villain Marvel has ever seen in the upcoming film. Look, Thanos is quite possibly one of ...New Zealand-born artist Claus Stangl's painting of Aotearoa New Zealand filmmaker, actor and comedian Taika Waititi has won the Archibald Prize's Packing Room Prize - kicking off 'Archies season' in ...