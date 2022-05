The White Buffalo all’Alcatraz di Milano, recensione e foto (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tour europeo di The White Buffalo, progetto musicale dell’americano Jake Smith, ha fatto tappa all’Alcatraz di Milano per l’unica data italiana prevista. Siamo stati lì. foto di Antonio Triolo Lunedì 2 Maggio 2022Via Valtellina, Milano. Harley Davidson parcheggiate sui marciapiedi, camicie a quadri di ogni colore, t-shirt di Sons of Anarchy, barbe incolte e gilet di pelle. I White Buffalo sono in città. A scaldare il palco per l’arrivo del Bufalo Bianco è L.A. Edwards cantautore originario di Nashville, affiancato da una band interamente formata dai suoi fratelli. Il suono è caldo e inconfondibilmente californiano, leggero e giovane, una brezza fresca che introduce sapientemente il trio dei White Buffalo ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tour europeo di The, progetto musicale dell’americano Jake Smith, ha fatto tappadiper l’unica data italiana prevista. Siamo stati lì.di Antonio Triolo Lunedì 2 Maggio 2022Via Valtellina,. Harley Davidson parcheggiate sui marciapiedi, camicie a quadri di ogni colore, t-shirt di Sons of Anarchy, barbe incolte e gilet di pelle. Isono in città. A scaldare il palco per l’arrivo del Bufalo Bianco è L.A. Edwards cantautore originario di Nashville, affiancato da una band interamente formata dai suoi fratelli. Il suono è caldo e inconfondibilmente californiano, leggero e giovane, una brezza fresca che introduce sapientemente il trio dei...

Advertising

DrakeSilvos : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XIV - Rise of the White Raven Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Tsutomu Narita - iammmartina_ : The white lotus serie super bellissima aspetto con ansia la seconda stagione ambientata in Sicilia - xmas_xmas_xmas_ : THE WHITE PPL R SENDING JDJDJSJJDJAJSJS - PERCYJCKS0N : WHITE BEING THE MINORITY IN A TRIO I THOJHHT ID NEEVER SEE THE DAHAHANAAHSJSJDJSJSK - A_White_22 : 3) The O.C. (again, perché sì) Ryan and Taylor. (Sì, dopo Marissa credevo che non esistesse più il vero amore ma m… -