(Di giovedì 5 maggio 2022) Un vero e proprio calvario quello di. Ilta australiano ha rilasciato un’intervista a Wide World of Sports dove ha parlato delle enormi difficoltà che ha dovuto affrontare un paio di anni fa, quando è arrivato al punto di procurarsi delle ferite da solo per quanto gli stesse accadendo. “È stato un momento molto difficile per me. Hodi, ho cercato di gestire la situazione, ma alla fine ho abusato di alcol e di droghe. Oggi sto bene e sono riuscito a mettermi alle spalle anche iche hoin famiglia“, ha raccontato Kirgios. “Alle persone non importava della persona, perché alla fine la mia immagine era quella di unta folle. Mi sono sentito usato e anche inutile. E’ ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Nick #Kyrgios e il suo 2019 da incubo: 'Sono arrivato all'autolesionismo, abusavo molto di droghe e alcol.… - FaberAnder : @Nick__be Fino alle 23:30??? Non sapevo che gli allenatori di tennis facessero questi orari così assurdi… - LuigiLioce : @Nick__be Facciamo un tandem tu il tennis io qualcosa la trovo da insegnarti. - Nick__be : @LuigiLioce Il tennis pure pure, per la vita sono la persona meno indicata del globo terrestre - LuigiLioce : @Nick__be Ho finito i termini che conosco. Insegnami il tennis e/o la vita. -

OA Sport

... potevano confrontarsi in diverse discipline (, surf e molti altri sport all'interno del ... Nintendo ha inserito alcuni filtri in questo aspetto ponendo dei limiti nell'inserimento deiun po'...... segregandolo nella prigione di Bradenton, mascherata dall'etichetta dellaBollettieri Academy. fino all'happy end del felice e sorprendente matrimonio col l'ex numero 1 deldonne, Steffi ... Tennis, Nick Kyrgios: "Ho avuto problemi di autolesionismo" Un vero e proprio calvario quello di Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha rilasciato un'intervista a Wide World of Sports dove ha parlato delle enormi difficoltà che ha dovuto affrontare un paio d ...He comes to the newsroom from the Atlantic, where he served as politics editor. Previously, he was a senior enterprise editor at HuffPost.