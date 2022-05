Tennis | Musetti si ritira negli ottavi a Madrid | avanza Zverev

Advertising

SuperTennisTv : ?? Un super #Musetti a Madrid sconfigge Korda 6-4 6-3 e raggiunge gli ottavi di finale del #MMOPEN! #tennis - FBiasin : Mentre #Real e #City se le suonano, sempre a #Madrid, #Musetti e #Sinner distruggono i loro avversari. Sapete cos… - giornaleradiofm : Tennis: Madrid; Musetti si ritira contro Zverev - serieB123 : Musetti si ritira all’Atp di Madrid contro Zverev: problema muscolare - grazianorossi : ?? #Musetti???? si ritira dal Masters 1000 di Madrid: per l'italiano affaticamento muscolare a inizio secondo set del… -

La sfida tra Lorenzoed Alexander Zverev si conclude prematuramente con l'azzurro costretto al ritiro sul 6 - 3 1 - 0 per un problema alla coscia sinistra riscontrato alla fine del primo set. ...ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla coscia sinistra. Il Next Gen toscano aveva iniziato piuttosto bene ma nel settimo gioco ha pagato carissimi due drop - shot riusciti male ...Francesco Passaro e Matteo Arnaldi hanno conquistato le due wild card a disposizione per il tabellone principale maschile (le altre due in quota alla FIT erano state assegnate a Lorenzo Musetti e ...L'azzurro era sotto di un set quando ha dovuto arrendersi a un problema alla coscia MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Si ferma negli ottavi la corsa ...