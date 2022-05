Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato stasera: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras, quelli che stanno partecipando, ormai da diverse settimane, all‘Isola dei Famosi, il reality che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove e sfide sempre più dure, i concorrenti sono agguerriti: da una parte la mancanza di cibo, le polemiche, dall’altra le risate e la complicità tra alcuni. Ma chi rischia l’eliminazione questa sera? Chi dovrà sbarcare su Playa Sgamada? Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis al Televoto Sono tre i concorrenti al Televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando del pugile Clemente Russo, che fa coppia fissa nella vita e nel gioco con la moglie Laura Maddaloni, di Nick Luciani, uno dei ‘superstiti’ de I Cugini di Campagna e dell’attore romano Nicolas Vaporidis. Chi di loro dovrà lasciare la Palapa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras, quelli che stanno partecipando, ormai da diverse settimane, all‘dei, il reality che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove e sfide sempre più dure, i concorrenti sono agguerriti: da una parte la mancanza di cibo, le polemiche, dall’altra le risate e la complicità tra alcuni. Ma chi rischia l’eliminazione questa sera? Chi dovrà sbarcare su Playa Sgamada? Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis alSono tre i concorrenti al, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando del pugile Clemente Russo, che fa coppia fissa nella vita e nel gioco con la moglie Laura Maddaloni, di Nick Luciani, uno dei ‘superstiti’ de I Cugini di Campagna e dell’attore romano Nicolas Vaporidis. Chi di loro dovrà lasciare la Palapa ...

