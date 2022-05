Tasse sulla casa, Berlusconi e il centrodestra esultano dopo la decisione di Draghi: “Battaglia vinta” (Di giovedì 5 maggio 2022) dopo mesi di impasse, si sblocca la questione sulla riforma del catasto: la spuntano Berlusconi, Salvini e il centrodestra, che sono riusciti a strappare al premier Draghi un no ai punti più combattuti della manovra, che avrebbero causato un nuovo aumento delle Tasse sulla casa. Per il Cavaliere, è una “Battaglia vinta“. Più cauta Giorgia Meloni. Riforma del catasto, no ad aumenti delle Tasse sulla casa: la destra convince Draghi Ci sono voluti 7 mesi esatti: lo scorso 5 ottobre Mario Draghi aveva annunciato la legge delega della Riforma Fiscale, passo fondamentale per mettere mano al farraginoso sistema italiano. Da subito era ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022)mesi di impasse, si sblocca la questioneriforma del catasto: la spuntano, Salvini e il, che sono riusciti a strappare al premierun no ai punti più combattuti della manovra, che avrebbero causato un nuovo aumento delle. Per il Cavaliere, è una ““. Più cauta Giorgia Meloni. Riforma del catasto, no ad aumenti delle: la destra convinceCi sono voluti 7 mesi esatti: lo scorso 5 ottobre Marioaveva annunciato la legge delega della Riforma Fiscale, passo fondamentale per mettere mano al farraginoso sistema italiano. Da subito era ...

Advertising

elio_vito : Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tass… - massimobitonci : #fisco vicini ad intesa senza aumento delle #tasse sulla #casa e sistema #duale! @LegaCamera @matteosalvinimi - FabPozz : RT @ilruttosovrano: La Lega va oltre il paranormale vantandosi di eliminare tasse che non esistono e nessuno ha mai proposto, come la patri… - Toffee10luglio : RT @elio_vito: Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tasse sulla c… - Righine : RT @elio_vito: Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tasse sulla c… -