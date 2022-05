“Succederà in finale”. Amici 21, colpo di scena: la decisione della produzione cambia ogni cosa (Di giovedì 5 maggio 2022) Un vero e proprio colpo di scena si sarebbe verificato sui finalisti di ‘Amici 21’. Come ben sapete, nella giornata di sabato 7 maggio andrà in onda il penultimo atto del serale e quindi successivamente ci sarà la finalissima del talent show di Maria De Filippi. E fino a qui non c’è niente di clamoroso, anche perché come ogni settimana sono state svelate alcune anticipazioni essendo questa puntata registrata. Ma ora è uscito fuori un retroscena clamoroso, che sconvolgerebbe tutto il pubblico. Prima di parlarvi dei finalisti di ‘Amici 21’, nelle scorse ore v’è stata una sorpresa nella scuola. Nunzio ha fatto ritorno come giudice speciale e Maria De Filippi l’ha annunciato in pompa magna. Queste le parole del ragazzo: “Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Un vero e propriodisi sarebbe verificato sui finalisti di ‘21’. Come ben sapete, nella giornata di sabato 7 maggio andrà in onda il penultimo atto del serale e quindi successivamente ci sarà la finalissima del talent show di Maria De Filippi. E fino a qui non c’è niente di clamoroso, anche perché comesettimana sono state svelate alcune anticipazioni essendo questa puntata registrata. Ma ora è uscito fuori un retroclamoroso, che sconvolgerebbe tutto il pubblico. Prima di parlarvi dei finalisti di ‘21’, nelle scorse ore v’è stata una sorpresa nella scuola. Nunzio ha fatto ritorno come giudice speciale e Maria De Filippi l’ha annunciato in pompa magna. Queste le parole del ragazzo: “Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, ...

ChiaraDJ : @clarinsolia Madonna che memoria ???? Comunque questo episodio pazzeschissimo e non oso immaginare cosa succederà neg… - norainoflowerr : Guardate lo stadio cantare con la propria squadra per la finale di Champions, è proprio quello che succederà a noi il prossimo anno - unpomifaridere_ : RT @hugsmefede: @AmiciUfficiale voi vi dovete spaventare per il casino che succederà, se lui non dovesse arrivare in finale #Amicispoiler h… - hugsmefede : @AmiciUfficiale voi vi dovete spaventare per il casino che succederà, se lui non dovesse arrivare in finale… - nanguriata : Tutti l'anno scorso volevano in finale serena e tancredi al posto di teddy e invece palo. La stessa cosa succederà… -