Storia della Scala dei Turchi, una grande bellezza a rischio (Di giovedì 5 maggio 2022) La Scala dei Turchi è una delle meraviglie della natura della costa agrigentina, in Sicilia: Amata da Andrea Camilleri e Giuseppe Tornatore, si trova a Realmonte; svetta tra due spiagge di sabbia fine sul mare pirandelliano con la sua forma ondulata e il suo colore bianco candido. Merito della marna, una roccia sedimentaria che splende in tutta la sua purezza al sole. Tanto bella quanto fragile, ormai la Scala dei Turchi è un simbolo delle conseguenze disastrose del turismo di massa e disattento: è puntualmente presa d'assalto, vandalizzata - lo scorso gennaio è stata imbrattata con dell'intonaco rosso - e il rischio che questo luogo di smisurata bellezza venga rovinato per sempre è sempre più concreto. LEGGI ANCHE: Spiaggia dei ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladeiè una delle meraviglienaturacosta agrigentina, in Sicilia: Amata da Andrea Camilleri e Giuseppe Tornatore, si trova a Realmonte; svetta tra due spiagge di sabbia fine sul mare pirandelliano con la sua forma ondulata e il suo colore bianco candido. Meritomarna, una roccia sedimentaria che splende in tutta la sua purezza al sole. Tanto bella quanto fragile, ormai ladeiè un simbolo delle conseguenze disastrose del turismo di massa e disattento: è puntualmente presa d'assalto, vandalizzata - lo scorso gennaio è stata imbrattata con dell'intonaco rosso - e ilche questo luogo di smisuratavenga rovinato per sempre è sempre più concreto. LEGGI ANCHE: Spiaggia dei ...

