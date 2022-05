Stop gas russo, ecco perché rischiamo inverno al freddo (Di giovedì 5 maggio 2022) Mentre l’Ue impone il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, fra cui l’embargo progressivo al petrolio di Mosca, il ‘No’ dell’Ungheria e le possibili ricadute sulle economie europee in caso di rinuncia al gas di Putin creano apprensioni nell’Unione. perché le ricadute econimiche e sociali, soprattutto in paesi dipendenti come Germania e Italia, sarebbero tutt’altro che semplici da gestire. Fino alla concreta possibilità di gas razionato per imprese e soprattutto famiglie. Italia, una nuova crisi economica? Le previsioni del governo per la rinuncia al gas russo Tra gli scenari contenuti nell’ultimo Documento di economia e finanza del governo, ce n’è uno in cui si ipotizza per l’Italia lo Stop degli approvvigionamenti di gas e petrolio dalla Russia. Si stima una carenza pari al 18% delle importazioni complessive nel 2022 e al 15% nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) Mentre l’Ue impone il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, fra cui l’embargo progressivo al petrolio di Mosca, il ‘No’ dell’Ungheria e le possibili ricadute sulle economie europee in caso di rinuncia al gas di Putin creano apprensioni nell’Unione.le ricadute econimiche e sociali, soprattutto in paesi dipendenti come Germania e Italia, sarebbero tutt’altro che semplici da gestire. Fino alla concreta possibilità di gas razionato per imprese e soprattutto famiglie. Italia, una nuova crisi economica? Le previsioni del governo per la rinuncia al gasTra gli scenari contenuti nell’ultimo Documento di economia e finanza del governo, ce n’è uno in cui si ipotizza per l’Italia lodegli approvvigionamenti di gas e petrolio dalla Russia. Si stima una carenza pari al 18% delle importazioni complessive nel 2022 e al 15% nel ...

