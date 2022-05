**Stellantis: Palmer, 'secondo semestre migliore, situazione chip imprevedibile'** (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. -(Adnkronos) - Stellantis ha registrato un primo trimestre molto positivo ma "il secondo semestre sarà migliore" anche se la "situazione dei semiconduttori è imprevedibile: è un processo difficile da gestire, ci muoviamo passo dopo passo". Lo ha affermato Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, in conference call sui risultati del primo trimestre. Pur segnalando come "l'Europa e' stata l'area piu' colpita dalla carenza di chip" Palmer ha ammesso di "non essere preoccupato" perché "la situazione finanziaria è buona". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. -(Adnkronos) - Stellantis ha registrato un primo trimestre molto positivo ma "ilsarà" anche se la "dei semiconduttori è: è un processo difficile da gestire, ci muoviamo passo dopo passo". Lo ha affermato Richard, direttore finanziario di Stellantis, in conference call sui risultati del primo trimestre. Pur segnalando come "l'Europa e' stata l'area piu' colpita dalla carenza diha ammesso di "non essere preoccupato" perché "lafinanziaria è buona".

