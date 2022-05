Spy story vaticana, Becciu si difende: «Apprezzavo la Marogna per le sue competenze. Il Papa sapeva» (Di giovedì 5 maggio 2022) “Ricevetti da monsignor Perlasca degli allarmanti messaggi. Con cui annunciava il proprio proposito suicidario. A suo dire l’unica soluzione possibile per uscire da quella situazione che non gli lasciava prospettive di vedere riconosciuta la propria innocenza”. Così cardinale Giovanni Angelo Becciu. Già sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana. “Ne fui terrorizzato e gli risposi subito: ‘Nooo!’. Attivandomi per soccorrerlo”, racconta il prelato, sotto accusa per per peculato, abuso d’ufficio anche in concorso e subornazione, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel processo davanti al Tribunale Vaticano. “Trovai varie persone allertate perché monsignor Perlasca non si trovava in camera. Rientrò la sera tardi; lo videro piuttosto agitato e sconnesso nel parlare. Fu chiamata dal comandante la guardia medica. Che gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) “Ricevetti da monsignor Perlasca degli allarmanti messaggi. Con cui annunciava il proprio proposito suicidario. A suo dire l’unica soluzione possibile per uscire da quella situazione che non gli lasciava prospettive di vedere riconosciuta la propria innocenza”. Così cardinale Giovanni Angelo. Già sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. “Ne fui terrorizzato e gli risposi subito: ‘Nooo!’. Attivandomi per soccorrerlo”, racconta il prelato, sotto accusa per per peculato, abuso d’ufficio anche in concorso e subornazione, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel processo davanti al Tribunale Vaticano. “Trovai varie persone allertate perché monsignor Perlasca non si trovava in camera. Rientrò la sera tardi; lo videro piuttosto agitato e sconnesso nel parlare. Fu chiamata dal comandante la guardia medica. Che gli ...

