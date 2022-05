Sposati da 62 anni | muoiono nel modenese a 2 giorni di distanza | il figlio ora racconta il loro grande amore

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per Rosalia e Giuseppe è stato davvero “finché morte non vi separi”: i due coniugi residenti nelda 62, sono morti a pochidi, lei per prima, lui subito dopo. Lastoria di grandissimol’hata ilAntonio che ha deciso di non separarli neanche in occasione dell’ultimo viaggio: ilè stato un funerale a due, con le bare insieme in chiesa fino all’ultimo momento.da 62, la storia d’di Giuseppe e Rosalia Giuseppe Spica e Rosalia Fascella, 99 e 94, venivano da Caccamo, in Sicilia: si eranonel 1959: da quel momento non si sono più ...