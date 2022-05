(Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo la riviera romagnola, le rotelle invaderanno la. Si svolgerà infatti dal 21 maggio al 24 luglio la seconda edizione, l’evento multiche raccoglie in un unico luogo tutti i Campionatii delle discipline affiliate alla Federazione. Nella giornata di giovedì 5 maggio sul sito ufficiale della FISR è statoilufficiale della rassegna, impreziosito da oltre oltre due mesi di competizioni. Si partirà da Bergamo, location in cui verrà allestita il 21 e il 22 maggio la tappa Nazionale del circuito Park. Pochi giorni dopo invece si passerà all’artistico con il Campionato ...

OA Sport

Il presidente della federazione italiana e mondiale degli'Tesserati aumentati del 30% durante la pandemia di Covid' mc/mrvLa Federazione Italianafesteggia il centenario con appuntamenti istituzionali, come l'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Casellati, ed uno sguardo rivolto sempre al ... Sport rotellistici: pubblicato il calendario degli Italian Roller Games 2022. Tutte le gare in Lombardia Si svolgerà infatti dal 21 maggio al 24 luglio la seconda edizione degli Italian Roller Games 2022, l’evento multisport che raccoglie in un unico luogo tutti i Campionati Italiani delle discipline ...La Coppa Europa entra tra i circuiti più ambiziosi del panorama degli sport rotellistici. Proprio qua, infatti, competono squadre e atleti che prenderanno parte ai prossimi mondiali in Argentina. “La ...