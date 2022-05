Spezia, accolto il ricorso per la squalifica di Provedel: il portiere ci sarà contro l’Atalanta (Di giovedì 5 maggio 2022) Buone notizie per lo Spezia e per il tecnico Thiago Motta, che avrà a disposizione Ivan Provedel per la partita contro l’Atalanta, valida per la 36^ giornata di Serie A. Il portiere era stato squalificato a causa di un’espressione blasfema pronunciata durante il match contro la Lazio. Tuttavia la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso presentato dai liguri, revocando la giornata di squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Buone notizie per loe per il tecnico Thiago Motta, che avrà a disposizione Ivanper la partita, valida per la 36^ giornata di Serie A. Ilera statoto a causa di un’espressione blasfema pronunciata durante il matchla Lazio. Tuttavia la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale hailpresentato dai liguri, revocando la giornata di. SportFace.

