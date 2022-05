Spagna, cosa c’è nella riforma del lavoro che sta riducendo i contratti precari e facendo volare quelli a tempo indeterminato (Di giovedì 5 maggio 2022) La riforma del lavoro spagnola, in vigore dal 31 dicembre 2021, sta già mostrando i primi effetti. Tra questi, il suo principale obiettivo: il potenziamento dei contratti a tempo indeterminato. Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Ine), oggi 12,8 milioni di lavoratori hanno un contratto stabile, una cifra record. Ad aprile sono stati firmati 1.450.093 contratti: di questi, 698.646, ovvero il 48,2%, a tempo indeterminato, secondo i dati resi noti mercoledì dal ministero del lavoro. La diminuzione dei contratti a termine ha portato a una riduzione del tasso di occupazione a tempo determinato, ora attorno al 24,21%, un dato che comunque rimane elevato. Quest’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladelspagnola, in vigore dal 31 dicembre 2021, sta già mostrando i primi effetti. Tra questi, il suo principale obiettivo: il potenziamento dei. Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Ine), oggi 12,8 milioni di lavoratori hanno un contratto stabile, una cifra record. Ad aprile sono stati firmati 1.450.093: di questi, 698.646, ovvero il 48,2%, a, secondo i dati resi noti mercoledì dal ministero del. La diminuzione deia termine ha portato a una riduzione del tasso di occupazione adeterminato, ora attorno al 24,21%, un dato che comunque rimane elevato. Quest’ultima ...

