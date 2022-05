Sospensiva accolta | Buonopane torna Presidente della Provincia

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rizierialla guida. E’ stato accolto il ricorso cautelare presentato dagli avvocati del primo cittadino di Montella. A partire da oggi e fino al 24 maggio 2022, giorno in cui la camera di consiglio si riunirà per decidere sulla sospensione dell’esecutivitàsentenza,continuerà a svolgere il suo ruolo di. “Non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la dilazione dell’adozionemisura cautelare fino all’esamerelativa istanza in camera di consiglio”, così il giudice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

