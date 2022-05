Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show condotto da Amadeus raggiunge le mille puntate! (Di giovedì 5 maggio 2022) Il famoso programma condotto da Amadeus “Soliti Ignoti – Il Ritorno” ha raggiunto il grandissimo traguardo di mille puntate. Il game show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, partito nella versione condotta da Amadeus nel 2017 continua ad avere grandissimo successo. Otto identità ignote con altrettante otto figure nascoste, ognuna corrispondente ad un premio in denaro. I concorrenti sono tenuti ad abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla figura giusta. L’obiettivo è di indovinare l’entità giusta: più si indovina, più cresce il montepremi. Quest’ultimo, può essere ottenuto solamente nella parte conclusiva del gioco con l’ingresso di un “parente misterioso”. Questo, è un parente di uno tra gli otto personaggi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 5 maggio 2022) Il famoso programmada– Il” ha raggiunto il grandissimo traguardo dipuntate. Ilprodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, partito nella versione condotta danel 2017 continua ad avere grandissimo successo. Otto identità ignote con altrettante otto figure nascoste, ognuna corrispondente ad un premio in denaro. I concorrenti sono tenuti ad abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla figura giusta. L’obiettivo è di indovinare l’entità giusta: più si indovina, più cresce il montepremi. Quest’ultimo, può essere ottenuto solamente nella parte conclusiva del gioco con l’ingresso di un “parente misterioso”. Questo, è un parente di uno tra gli otto personaggi ...

