Soleil Sorge svela perché ha unfollowato Alex Belli e le Selassiè dopo il GF Vip – VIDEO (Di giovedì 5 maggio 2022) Soleil Sorge, ospite di Pomeriggio 5 al termine de La Pupa e il Secchione Show, ha parlato pure del Grande Fratello Vip, raccontando in diretta perché ha smesso di seguire sui social Alex Belli e le sorelle Selassiè. Soleil Sorge svela perché ha unfollowato Alex Belli e le Selassiè Soleil Sorge, in diretta con Carmelita,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 5 maggio 2022), ospite di Pomeriggio 5 al termine de La Pupa e il Secchione Show, ha parlato pure del Grande Fratello Vip, raccontando in direttaha smesso di seguire sui sociale le sorellehae le, in diretta con Carmelita,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Soleil Sorge svela perché ha unfollowato Alex Belli e le Selassiè dopo il GF Vip – VIDEO - tinurika : RT @volgaremachic: Lo hanno chiamato pupa e il secchione perché soleil Anastasia sorge show era troppo lungo e saccente #SoleilShow #SoleAr… - duca1072 : RT @gsaporita: Riflessione accurata di Soleil Sorge in Hotel. ?????? #SoleilSorge #solearmy #SoleilShow #soleilstasi - carmen_cupini : RT @gsaporita: Riflessione accurata di Soleil Sorge in Hotel. ?????? #SoleilSorge #solearmy #SoleilShow #soleilstasi - LuanaCampoVerd2 : RT @gsaporita: Riflessione accurata di Soleil Sorge in Hotel. ?????? #SoleilSorge #solearmy #SoleilShow #soleilstasi -