Soleil Sorge, ‘non è tutto oro ciò che luccica’: la confessione dell’opinionista de La Pupa e il Secchione (Di giovedì 5 maggio 2022) In una serie di Instagram Stories, Soleil Sorge si è lasciata andare ad una confessione molto intima con tutti i suoi fan. L’ex gieffina ed opinionista de La Pupa e il Secchione Show si è infatti aperta molto con i suoi follower, mostrando anche parte della sua fragilità. LEGGI ANCHE :– La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini duro su Soleil Sorge dopo il programma: cosa scrive sui social Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione molto personale con i suoi fan, raccontandosi in una serie di Instagram Stories. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetSoleil Sorge e la confessione su Instagram: ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 maggio 2022) In una serie di Instagram Stories,si è lasciata andare ad unamolto intima con tutti i suoi fan. L’ex gieffina ed opinionista de Lae ilShow si è infatti aperta molto con i suoi follower, mostrando anche parte della sua fragilità. LEGGI ANCHE :– Lae il, Gianmarco Onestini duro sudopo il programma: cosa scrive sui socialsi lascia andare ad unamolto personale con i suoi fan, raccontandosi in una serie di Instagram Stories. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediasete lasu Instagram: ...

Advertising

tinurika : RT @volgaremachic: Lo hanno chiamato pupa e il secchione perché soleil Anastasia sorge show era troppo lungo e saccente #SoleilShow #SoleAr… - duca1072 : RT @gsaporita: Riflessione accurata di Soleil Sorge in Hotel. ?????? #SoleilSorge #solearmy #SoleilShow #soleilstasi - carmen_cupini : RT @gsaporita: Riflessione accurata di Soleil Sorge in Hotel. ?????? #SoleilSorge #solearmy #SoleilShow #soleilstasi - LuanaCampoVerd2 : RT @gsaporita: Riflessione accurata di Soleil Sorge in Hotel. ?????? #SoleilSorge #solearmy #SoleilShow #soleilstasi - ParliamoDiNews : Gianmarco Onestini nero con Soleil Sorge dopo la finale de La Pupa e il Secchione Show #GianmarcoOnestini… -