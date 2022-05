Soldi e potere, tutto il peso del logo Gazprom sul calcio europeo (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci ha rinunciato l’Uefa che due anni fa non ha fermato la Champions a inizio pandemia per non far inceppare la sua giostra che produce miliardi di euro. Anche lo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci ha rinunciato l’Uefa che due anni fa non ha fermato la Champions a inizio pandemia per non far inceppare la sua giostra che produce miliardi di euro. Anche lo L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Open_gol : Il ricercatore Chapin, che lo conosce da 30 anni: ha bisogno di Putin, tutto il suo potere è fondato sulla partners… - CesareSalvioni : @avantibionda Aggiungerei solo che in realtà i motivi elencati all'inizio sono sempre stati usati solo come scuse,… - Leonard48598239 : RT @liliaragnar: Lo staff di #Soros, #Clinton e #Obama e i governi europei sono dietro la campagna anti-@elonmusk per costringere le grand… - _fiorucci : RT @inotg_inot59: @matteosalvinimi Basta con questi politici imbroglioni che cercano consenso sparando minkiate ma gli italiani hanno capit… - justadjckhead : la gente che pensa che harry abbia cosí tanto potere decisionale forse dormiva o non era nata mentre stavano usando… -