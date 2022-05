Sky Uk: RedBird Capital Partners sfida Investcorp per il Milan (Di giovedì 5 maggio 2022) Non sarebbe cosa fatta il passaggio del Milan a Investcorp. Il fondo arabo è vicino all’accordo ma il periodo di esclusività delle trattative con Elliott sarebbe concluso. Ne vorrebbe approfittare RedBird Capital Partners, società di investimento americana tra le più ricche e prolifiche al mondo, che avrebbe presentato un offerta di un miliardo di euro per la società di via Aldo Rossi. Lo riporta Sky Uk. L’anno scorso la società americana aveva acquisito per la cifra di 750 milioni il 10% di gruppo Fenway, che detiene il Liverpool e i Boston Red Sox. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Non sarebbe cosa fatta il passaggio del. Il fondo arabo è vicino all’accordo ma il periodo di esclusività delle trattative con Elliott sarebbe concluso. Ne vorrebbe approfittare, società di investimento americana tra le più ricche e prolifiche al mondo, che avrebbe presentato un offerta di un miliardo di euro per la società di via Aldo Rossi. Lo riporta Sky Uk. L’anno scorso la società americana aveva acquisito per la cifra di 750 milioni il 10% di gruppo Fenway, che detiene il Liverpool e i Boston Red Sox. L'articolo ilNapolista.

