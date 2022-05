Sky Sport Europa e Conference League | Diretta Semifinali Ritorno - Palinsesto Telecronisti NOW

Advertising

SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - SkySport : Champions, la quinta finale di Ancelotti e l'abbraccio con il figlio dopo Real-City. VIDEO #SkyUCL #UCL… - SkySport : Torino ricorda Superga: la commemorazione nel giorno del 73esimo anniversario. VIDEO #SkySport #Torino #Superga - paoloangeloRF : Giro d'Italia: record, storie ed episodi 'mitici'. Li ricordi tutti? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giro d’Italia 2022, dalle tappe ai favoriti: tutto quello che c’è da sapere -

Sky Sport

La rimonta del Real Madrid - sotto 0 - 1 e spalle al muro prima di ribaltare nel finale un match che il Manchester City non è riuscito a portare a casa - ha entusiasmato diversi giocatori NBA, ...... la programmazione Dopo esserci lasciati alle spalle la regular season e il torneo play - in, continuano i playoff su, tra partite in prima serata (il sabato e la domenica) e sempre una ... Roma-Leicester, Mourinho: "Chiedo ai tifosi di non essere spettatori ma giocatori" Incredibile rimonta del Real Madrid che, sotto di una rete (gol di Mahrez), ribalta la situazione con una doppietta di Rodrygo tra il 90’ e il 91 e porta il match ai supplementari. Durante il ...Gli esami a cui si è sottoposto Gary Payton II hanno evidenziato una frattura al gomito sinistro che lo costringerà a rimanere fuori tra le tre e le cinque settimane, dandogli la possibilità di tornar ...