Si vola a Tirana, la Roma conquista una finale europea 31 anni dopo: contro il Leicester decide Abraham (Di giovedì 5 maggio 2022) Apoteosi Roma, la squadra di Mourinho supera il Leicester e conquista la finale di Conference League. I giallorossi tornano a giocare una finale europea a distanza di 31 anni dall’ultima volta, in Coppa Uefa. I padroni di casa hanno eliminato, con merito, il Leicester. Pubblico delle grandi occasioni nella Capitale italiana, 70.000 spettatori pronti a spingere la Roma. Lo stadio è tutto esaurito, i tifosi sono stati protagonisti di una coreografia e l’inno è stato da brividi. Presente anche Claudio Ranieri, standing ovation da parte delle due tifoserie. La Roma si affida a Zaniolo e Abraham, sull’esterno c’è Zalewski. Gli ospiti rispondono con Vardy, Lookman e Barnes. Il primo tiro in porta è di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Apoteosi, la squadra di Mourinho supera illadi Conference League. I giallorossi tornano a giocare unaa distanza di 31dall’ultima volta, in Coppa Uefa. I padroni di casa hanno eliminato, con merito, il. Pubblico delle grandi occasioni nella Capitale italiana, 70.000 spettatori pronti a spingere la. Lo stadio è tutto esaurito, i tifosi sono stati protagonisti di una coreografia e l’inno è stato da brividi. Presente anche Claudio Ranieri, standing ovation da parte delle due tifoserie. Lasi affida a Zaniolo e, sull’esterno c’è Zalewski. Gli ospiti rispondono con Vardy, Lookman e Barnes. Il primo tiro in porta è di ...

