Shevchenko a Pescara | compra il club? Ecco il vero motivo della visita

Advertising

Angelredblack1 : No vabbè. Sembrava strano effettivamente. #Shevchenko #Pescara - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Pescara, Shevchenko in città: si tratta l’acquisto del club? Ecco cosa filtra… - tuttopescara1 : Pescara, Shevchenko in città: si tratta l’acquisto del club? Ecco cosa filtra… - CorpoDiavolo : @marcomaioli1 Shevchenko dai quarti di finale dell'Europeo al Pescara sarebbe clamoroso. - RositoStefano : #Shevchenko arriva a #pescara Subito si pensa che rappresenti una cordata intenzionata a rilevare la squadra di cal… -

... mercoledì pomeriggio, è atteso allo stadio Adriatico diper assistere alla partita trae Gubbio, valevole per i playoff della Serie C. Secondo le voci di corridoio,......si era ipotizzato che Andrij, ex calciatore bandiera del Milan nei primi anni Duemila, Pallone d'oro nel 2004 e oggi allenatore, fosse arrivato perché interessato ad acquistare il“Sheva” comprerà il Pescara. Idea affascinante e suggestiva, ma che non trova riscontro fattuale. Andriy Shevchenko non si trovava in Abruzzo per comprare la squadra di calcio di Pescara, ma per ...CITTA’ SANT’ANGELO – «Efficientamento energetico per due scuole del territorio angolano per quasi due milioni di euro, ma a costo zero» questa la buona notizia che, con soddisfazione, comunica il sind ...