Sfruttati nei campi come schiavi. 'Li pagano due euro e mezzo l'ora' (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel mirino delle fiamme gialle sono finite 3 aziende agricole 'Braccianti italiani e stranieri in condizioni ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel mirino delle fiamme gialle sono finite 3 aziende agricole 'Braccianti italiani e stranieri in condizioni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Centinaia di braccianti sfruttati in Maremma scoperti dalla Gdf. Al lavoro nei campi per 15 ore al giorno per 2 eur… - Avvenire_Nei : #Toscana I 'fantasmi' della Maremma: centinaia di braccianti sfruttati - Fullmoo31905631 : RT @Agenzia_Ansa: Centinaia di braccianti sfruttati in Maremma scoperti dalla Gdf. Al lavoro nei campi per 15 ore al giorno per 2 euro e me… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Centinaia di braccianti sfruttati in Maremma scoperti dalla Gdf. Al lavoro nei campi per 15 ore al giorno per 2 euro e me… - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: Centinaia di braccianti sfruttati in Maremma scoperti dalla Gdf. Al lavoro nei campi per 15 ore al giorno per 2 euro e me… -