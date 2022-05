Serie B, in arrivo incentivi per chi valorizza i giovani: no allo stop del campionato durante i Mondiali (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono emerse Importanti novità durante l’assemblea della Lega di Serie B. La più importante riguarda sicuramente l’approvazione delle norme relative ad una maggiore valorizzazione dei giovani italiani convocabili nelle nazionali delle rispettive categorie. In base al minutaggio, dunque, i club saranno premiati con incentivi e premi. Il presidente Balata ha poi illustrato il riconoscimento di ulteriori contributi in seguito alla pandemia da Covid-19, quindi sono stati presentati i trofei Nexus e Pablito, riservati rispettivamente alla squadra vincitrice del campionato ed al capocannoniere. Infine, è stata fatta chiarezza in merito alle date della nuova stagione. Si parte il 13 agosto e si finisce il 19 maggio. I turni infrasettimanali saranno appena due in quanto non è previsto uno ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono emerse Importanti novitàl’assemblea della Lega diB. La più importante riguarda sicuramente l’approvazione delle norme relative ad una maggiorezione deiitaliani convocabili nelle nazionali delle rispettive categorie. In base al minutaggio, dunque, i club saranno premiati cone premi. Il presidente Balata ha poi illustrato il riconoscimento di ulteriori contributi in seguito alla pandemia da Covid-19, quindi sono stati presentati i trofei Nexus e Pablito, riservati rispettivamente alla squadra vincitrice deled al capocannoniere. Infine, è stata fatta chiarezza in merito alle date della nuova stagione. Si parte il 13 agosto e si finisce il 19 maggio. I turni infrasettimanali saranno appena due in quanto non è previsto uno ...

Advertising

sportface2016 : #SerieB, in arrivo incentivi per chi valorizza i giovani italiani: no allo stop del campionato durante i #Mondiali - Vittorino1806 : Oggi è stato annunciato che l'attore 'Nikolaj Coster-Waldau' è entrato a far parte della serie TV 'The Last Thing H… - fictionmediaset : Ecco il backstage della nuova serie tv #GiustiziaPerTutti, con #RaoulBova e #RocioMuñozMorales, in arrivo su… - Maru9___ : Con l’arrivo di Renato a livello di drip siamo fuori portata per la Serie A - BormoliniRenato : @madforfree Il problema è che le “storiche testate” sono condizionate da pesanti conflitti d’interesse dei loro edi… -