Serie B, arrestato il presidente della Reggina Luca Gallo! (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Reggina Luca Gallo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma. Reggina arresto GalloI reati ipotizzati dell'imprenditore, che oltre ad essere presidente del club che milita in Serie B opera nel settore dei servizi di sostegno alle imprese per la gestione e la fornitura del personale, sono autoriciclaggio e omesso versamento dell'Iva. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza stanno eseguendo una Serie di perquisizioni e sequestri.

