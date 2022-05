Advertising

sportli26181512 : Serie A, le designazioni: Fiorentina-Roma a Guida. Doveri per Verona-Milan: Tutte le designazioni della 36a giornat… - tcm24com : Serie A, le designazioni arbitrali della 36a giornata di campionato #serieA - TuttoSalerno : Serie A, le designazioni arbitrali della 17^ giornata di ritorno - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, le designazioni della 36^ giornata: Doveri per Verona-Milan. Fiorentina-Roma a Guida - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, le designazioni arbitrali: c'è #Doveri per #VeronaMilan -

ROMA - Ecco tutte learbitrali per la 17ª giornata di ritorno del Campionato diA. Verona - Milan a Doveri . Guida per Fiorentina - Roma ...5 Sono state rese note learbitrali per le partite della 36esima giornata del campionato diA , che vanno ad integrare quelle già comunicate per gli anticipi di domani tra Inter - Empoli e Genoa - Juventus. ...ROMA- Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Verona-Milan a Doveri. Prontera per Torino-Napoli.ROMA- Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Verona-Milan a Doveri. Guida per Fiorentina-Roma.