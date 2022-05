Serie A | giornata 36 | 5 difensori da non schierare al Fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo una settimana di Coppe europee, che si chiuderà stasera con l’attesissimo ritorno di Roma-Leicester, da domani tornerà il nostro campionato. La lotta Scudetto è più aperta che mai: tra Milan e Inter, infatti, non è ancora chiaro chi vincerà il tricolore. Anche in zona-retrocessione, tuttavia, i discorsi sembrano farsi roventi. Sono infatti cinque le squadre coinvolte in una bagarre avvincente ed emozionante: Sampdoria, Cagliari, Salernitana, Genoa e Venezia. Ecco, dunque, i 5diA da nonalper non rischiare di incappare in brutti voti. Già oggi avremo il primo assaggio di campionato: Salernitana e Venezia, infatti, si scontreranno nel recupero della 20^, in una gara dai verdetti inattesi e aperti. e Nel weekend, poi, andrà in scena ...