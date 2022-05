Serie A, domani c’è Inter-Empoli: le probabili formazioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Le probabili formazioni di Inter-Empoli, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Si avvicina sempre più la fine per la Serie A 2021/2022 che nel fine settimana si appresta a vivere la diciassettesima giornata del girone di ritorno e tra i match in programma c’è anche quello di San Siro tra l’Inter e l’Empoli: ecco le probabili formazioni. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, SanchezBALLOTTAGI: Dimarco-D’Ambrosio; Barella-Vidal; Perisic-Gosens; Sanchez-Correa-DzekoSQUALIFICATI: – Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asslani, Henderson; ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Ledi, match della trentaseiesima giornata dellaA 2021/2022 Si avvicina sempre più la fine per laA 2021/2022 che nel fine settimana si appresta a vivere la diciassettesima giornata del girone di ritorno e tra i match in programma c’è anche quello di San Siro tra l’e l’: ecco le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, SanchezBALLOTTAGI: Dimarco-D’Ambrosio; Barella-Vidal; Perisic-Gosens; Sanchez-Correa-DzekoSQUALIFICATI: –(4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asslani, Henderson; ...

