Sentenza CEDU | Battista | “L’unica soluzione è la chiusura | la bonifica e la riconversione economica della città”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Poche ore fa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia, per la seconda volta in 4 anni, per aver violato i diritti di 39 cittadini di Taranto che avevano chiesto giustizia per i danni provocati alla loro salute dalle emissioni inquinanti prodotte dall’acciaieria ex-Ilva. Lo Stato italiano, ai sensidecisione presa all’unanimità dai giudici di Strasburgo, dovrà versare 5 mila euro a ciascun ricorrente,tra cui – ricordiamo- ci sono sia cittadini che sono o erano lavoratorifabbrica, alcuni dei quali hanno contratto patologie “che ritengono essere malattie professionali”. La Corte, citando le precedenti condanne all’Italia per altri casi collegati alle emissioni dell’acciaieria, ha sostenuto che ci sia stata una violazione degli articoli 8 e 13Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, ...