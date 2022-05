Sentenza CEDU, Ambrogi Melle: “La Corte ha riconosciuto che lo Stato italiano continua a non tutelare salute cittadini” (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi è arrivata la tanto attesa Sentenza pronunciata sul nostro secondo ricorso numero 4642/ 17 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ( CEDU) che ha nuovamente condannato l’Italia per il persistere delle violazioni dell’art. 8 ( “ diritto al rispetto della vita privata e familiare”) edell’art. 13 ( “ Diritto a un rimedio effettivo “) della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo( CEDU) già accertate nella Sentenza precedente del 24 gennaio 2019 ( ricorsi n. 54414/13 e 54264/2015). Con questo secondo ricorso, esaminato da un comitato di 3 giudici anziché 7 come il precedente, abbiamo portato la Corte a conoscenza di tutti gli avvenimenti che si sono verificati successivamente alla prima Sentenza di condanna del 24 gennaio 2019 che testimoniano la persistenza a ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi è arrivata la tanto attesapronunciata sul nostro secondo ricorso numero 4642/ 17 dallaeuropea dei diritti dell’uomo () che ha nuovamente condannato l’Italia per il persistere delle violazioni dell’art. 8 ( “ diritto al rispetto della vita privata e familiare”) edell’art. 13 ( “ Diritto a un rimedio effettivo “) della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo() già accertate nellaprecedente del 24 gennaio 2019 ( ricorsi n. 54414/13 e 54264/2015). Con questo secondo ricorso, esaminato da un comitato di 3 giudici anziché 7 come il precedente, abbiamo portato laa conoscenza di tutti gli avvenimenti che si sono verificati successivamente alla primadi condanna del 24 gennaio 2019 che testimoniano la persistenza a ...

