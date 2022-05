Se Meg Ryan si innamora di David Duchovny (ma solo in una commedia romantica) (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo Julia Roberts, adesso anche un’altra gloria delle commedie romantiche ha deciso che è arrivato il momento di riprovarci. La fidanzatina d’America, la donna dell’orgasmo nella caffetteria e di un improbabile appuntamento sull’Empire State Building si rituffa in una storia d’amore. Meg Ryan, a 60 anni, sarà la protagonista e la regista di What happens later. Rom-com basata sullo spettacolo teatrale Shooting Star di Steven Dietz, con David Duchovny. La trama di What happens later con Meg Ryan e David Duchovny Sarà proprio il Fox Moulder di X Files, 61 anni, a far battere ancora il cuore di Meg Ryan. Nei panni di Bill. Che, per caso, ritrova una sua ex fiamma, Willa. Non si vedono da tantissimi anni, quando rimangono intrappolati da una tempesta di neve mentre sono in ... Leggi su amica (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo Julia Roberts, adesso anche un’altra gloria delle commedie romantiche ha deciso che è arrivato il momento di riprovarci. La fidanzatina d’America, la donna dell’orgasmo nella caffetteria e di un improbabile appuntamento sull’Empire State Building si rituffa in una storia d’amore. Meg, a 60 anni, sarà la protagonista e la regista di What happens later. Rom-com basata sullo spettacolo teatrale Shooting Star di Steven Dietz, con. La trama di What happens later con MegSarà proprio il Fox Moulder di X Files, 61 anni, a far battere ancora il cuore di Meg. Nei panni di Bill. Che, per caso, ritrova una sua ex fiamma, Willa. Non si vedono da tantissimi anni, quando rimangono intrappolati da una tempesta di neve mentre sono in ...

