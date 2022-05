Se hai visto 365 giorni: adesso riconoscerai sicuramente questo sex toy (Di giovedì 5 maggio 2022) Inutile girarci troppo intorno, i primi 45 minuti di 365 giorni: adesso - attesissimo e inevitabile (o forse evitabilissimo) sequel del titolo erotico più famoso della storia di Netflix, già campione di visualizzazioni in almeno una dozzina di Paesi in tutto il mondo - sono sostanzialmente una lunghissima carrellata di amplessi, labbra inumidite, sguardi di fuoco ed espressioni orgasmiche condite da goccioline di sudore. Poi l'atmosfera si raffredda, ma solo quanto basta per consentire alla trama di partire. O di provarci, almeno. Meraviglia? Orrore? Proviamo a sospendere il giudizio, soprattutto dopo una scena epica come quella (attenzione, spoiler) del campo da golf, in cui in un geniale gioco di allusioni filmiche la mazza diventa metaforicamente una mazza e la buca diventa ancora meno metaforicamente una buca. E non aggiungeremo altro, limitandoci ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Inutile girarci troppo intorno, i primi 45 minuti di 365- attesissimo e inevitabile (o forse evitabilissimo) sequel del titolo erotico più famoso della storia di Netflix, già campione di visualizzazioni in almeno una dozzina di Paesi in tutto il mondo - sono sostanzialmente una lunghissima carrellata di amplessi, labbra inumidite, sguardi di fuoco ed espressioni orgasmiche condite da goccioline di sudore. Poi l'atmosfera si raffredda, ma solo quanto basta per consentire alla trama di partire. O di provarci, almeno. Meraviglia? Orrore? Proviamo a sospendere il giudizio, soprattutto dopo una scena epica come quella (attenzione, spoiler) del campo da golf, in cui in un geniale gioco di allusioni filmiche la mazza diventa metaforicamente una mazza e la buca diventa ancora meno metaforicamente una buca. E non aggiungeremo altro, limitandoci ...

