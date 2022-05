Scuola, il 6 maggio sciopero contro la nuova riforma su formazione e valutazione (Di giovedì 5 maggio 2022) La Scuola torna a mobilitarsi il 6 maggio con uno sciopero contro la nuova riforma voluta dal ministro Bianchi. A promuoverlo è il sindacato Anief che attraverso il suo Presidente nazionale Marcello Pacifico ha spiegato le ragioni della protesta. “Con il Decreto Legge n. 36, il Governo ha approvato una riforma che vorrebbe dare al 10% degli insegnanti un incentivo in più per una formazione obbligatoria di 30 ore annue per tre anni su materie che non riguardano il loro lavoro in classe”, ha sottolineato. "Questa riforma la vorrebbe fare con risparmi e tagli ai posti di lavoro - circa 10mila cattedre che scompaiono nel giro dei prossimi 10 anni - ed addirittura andando a ridurre della metà il bonus docente di 500 euro che veniva dato a ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 maggio 2022) Latorna a mobilitarsi il 6con unolavoluta dal ministro Bianchi. A promuoverlo è il sindacato Anief che attraverso il suo Presidente nazionale Marcello Pacifico ha spiegato le ragioni della protesta. “Con il Decreto Legge n. 36, il Governo ha approvato unache vorrebbe dare al 10% degli insegnanti un incentivo in più per unaobbligatoria di 30 ore annue per tre anni su materie che non riguardano il loro lavoro in classe”, ha sottolineato. "Questala vorrebbe fare con risparmi e tagli ai posti di lavoro - circa 10mila cattedre che scompaiono nel giro dei prossimi 10 anni - ed addirittura andando a ridurre della metà il bonus docente di 500 euro che veniva dato a ...

