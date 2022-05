Scontro Mattarella-Giorgetti sulle rinnovabili. Il presidente della Repubblica: “Fare di più”. Il ministro: “Rallentare la decarbonizzazione” (Di giovedì 5 maggio 2022) Botta e risposta a distanza tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro leghista dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Il tema è quello dello sviluppo delle energie rinnovabile. “L’ Italia è molto impegnata, ma serve intensificare lo sviluppo delle fonti alternative: lo ha fatto il Portogallo. Dobbiamo Fare molto di più e il Pnrr va in quella direzione, ora bisogna attuarlo in modo rapido”, ha affermato stamane Mattarella rispondendo agli studenti delle scuole ambasciatrici del parlamento Europeo. Poco dopo, intervenendo ad un evento organizzato da Il Messaggero, Giorgetti ha detto. “Le decisioni assunte prima della crisi impongono una riflessione circa dinamiche e tempi con cui dovrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Botta e risposta a distanza tra ilSergioe illeghista dello Sviluppo Economico Giancarlo. Il tema è quello dello sviluppo delle energie rinnovabile. “L’ Italia è molto impegnata, ma serve intensificare lo sviluppo delle fonti alternative: lo ha fatto il Portogallo. Dobbiamomolto di più e il Pnrr va in quella direzione, ora bisogna attuarlo in modo rapido”, ha affermato stamanerispondendo agli studenti delle scuole ambasciatrici del parlamento Europeo. Poco dopo, intervenendo ad un evento organizzato da Il Messaggero,ha detto. “Le decisioni assunte primacrisi impongono una riflessione circa dinamiche e tempi con cui dovrà ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella:Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del paziente… - andreaforlani01 : RT @Quirinale: #Mattarella:Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del paziente e inarres… - storiadellarma : RT @Quirinale: #Mattarella:Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del paziente e inarres… - ItalyinCanada : RT @Quirinale: #Mattarella:Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del paziente e inarres… - giuseppegavazza : RT @Quirinale: #Mattarella:Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce - tanto la pace è frutto del paziente e inarres… -