(Di giovedì 5 maggio 2022) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, ha parlato a Calciomercato.com del proscioglimento deldi Aurelio De Laurentiis per aver schierato Rrahmani, Lobotka e Zielinski, in quarantena fiduciaria, in occasione della partita contro la Juventus del 6 gennaio. Si chiede:è possibile che ilda datoalper due volte per motivi totalmente opposti? Aspetto con curiosità le motivazioni della sentenza sul caso dellenon rispettate dalnel gennaio scorso per la partita con la Juve a Torino. Il presidente delCarlo Sica ha prosciolto la società per aver portato nella trasferta tre giocatori (Rrhamani, Lobotka e ...

Advertising

napolista : Sconcerti: il Tribunale Federale ci spieghi come mai, tra Asl e quarantene, il Napoli ha sempre ragione A… -

Calciomercato.com

Il presidente delfederale Carlo Sica ha prosciolto la società per aver portato nella trasferta tre giocatori (Rrhamani, Lobotka e Zielinski) che erano stati messi in quarantena dall'Asl 2 ...... almeno per quanto riguarda ilnazionale federale. Per la giustizia sportiva Juventus, ... Mariosul Corriere della Sera ipotizza: 'Credo manchino solo le scuse, ma verranno fatte ... Un cappuccino con Sconcerti: Asl e quarantene, perché il Napoli ha sempre ragione Il presidente del Tribunale federale Carlo Sica ha prosciolto la società per aver portato nella trasferta tre giocatori (Rrhamani, Lobotka e Zielinski) che erano stati messi in quarantena dall’Asl 2 ...& Nella sera del 25 aprile 2022 i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari ...