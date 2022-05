Sci alpino, tecnici personali per Paris, Goggia, Brignone e Bassino (Di giovedì 5 maggio 2022) Tanti cambiamenti per le Nazionali italiane degli sport della neve. Dopo diversi anni, tornano i team personali per i big dello sci alpino. Dominik Paris è l’unico ad essere inserito nel gruppo Elite tra gli uomini ed avrà uno staff tutto suo (dall’allenatore Alberto Ghidoni al tecnico Sepp Zanon, compreso il fisioterapista Luis Dreieckwieser). Staff privati anche per le tre atlete di punta della squadra femminile: Sofia Goggia, argento olimpico in discesa libera a Pechino 2022, si affida ad un nuovo allenatore, Luca Agazzi; Federica Brignone, argento olimpico in slalom gigante e bronzo in combinata a Pechino, continuerà ad essere allenata dal fratello Davide (che entra dunque a far parte dello staff federale); Marta Bassino lavorerà con Daniele Simoncelli. Inoltre, fa il suo ritorno ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Tanti cambiamenti per le Nazionali italiane degli sport della neve. Dopo diversi anni, tornano i teamper i big dello sci. Dominikè l’unico ad essere inserito nel gruppo Elite tra gli uomini ed avrà uno staff tutto suo (dall’allenatore Alberto Ghidoni al tecnico Sepp Zanon, compreso il fisioterapista Luis Dreieckwieser). Staff privati anche per le tre atlete di punta della squadra femminile: Sofia, argento olimpico in discesa libera a Pechino 2022, si affida ad un nuovo allenatore, Luca Agazzi; Federica, argento olimpico in slalom gigante e bronzo in combinata a Pechino, continuerà ad essere allenata dal fratello Davide (che entra dunque a far parte dello staff federale); Martalavorerà con Daniele Simoncelli. Inoltre, fa il suo ritorno ...

