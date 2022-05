“Schifoso!” | Ilary Blasi | la verità su lei e Francesco Totti viene finalmente a galla

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 5 maggio 2022)e la durissima denuncia che spiazzato tutti. Riguarda la storia tra lei ed il maritoCi sono coppie nel mondo dello spettacolo che riescono costantemente a tenere alta l’attenzione di un pubblico che ha sempre più voglia di gossip. Certo, non è sempre semplice sostenere il peso di quella notorietà che a volte diventa invadente, e porta alcune persone a dover anche tirare i remi in barca per evitare di essere schiacciati dal peso di quella fama tossica, che può diventare anche un problema molto concreto.(web source)Ne sa qualcosa, ad esempio,che è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo, ma anche una delle più chiacchierate. Si, perchè la bellissima conduttrice e ...