Scelti gli altri attori di Percy Jackson | chi affiancherà Walker Scobell nella serie Disney+?

Gli attori di Percy Jackson sono stati scelti. La serie tv, tratta dai romanzi per ragazzi di Rick Riordan, dopo aver trovato il suo protagonista, annuncia anche i nomi degli altri che affiancheranno Walker Scobell nel cast principale. Variety svela che Aryan Simhadri presterà il volto a Grover, mentre Leah Sava Jeffries interpreterà Annabeth. L'adattamento televisivo segue la storia fantastica del semidio Percy, un ragazzo di 12 anni che sta ancora capendo quali sono i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine. Con l'aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere un'avventura indimenticabile per trovarlo e riportare l'ordine

