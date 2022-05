‘Saranno Campioni’: Valentina Marra, l’astro nascente della boxe dalla potenza rara (Di giovedì 5 maggio 2022) La talentuosa Valentina Marra è il nome nuovo della boxe femminile azzurra. La 17enne marchigiana, tesserata per il Boxing Club Pesaro e allenata dal maestro Antonio Raspugli – a cui va dato il merito maggiore della sua crescita agonistica e che la segue come meglio non si potrebbe – , è un punto fermo della nazionale giovanile a capo della responsabile tecnica Valeria Calabrese. Questa versatile atleta da poco tempo abbina il calcio ai guantoni (infatti gioca nell’Under 17 del San Marino), che considera uno sport propedeutico per migliorare le proprie prestazioni nella boxe. Ma anche negli studi riesce a dare il meglio di sé, essendo una studentessa modello al Liceo Classico di Pesaro. La sua passione per la boxe nacque appena tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) La talentuosaè il nome nuovofemminile azzurra. La 17enne marchigiana, tesserata per il Boxing Club Pesaro e allenata dal maestro Antonio Raspugli – a cui va dato il merito maggioresua crescita agonistica e che la segue come meglio non si potrebbe – , è un punto fermonazionale giovanile a caporesponsabile tecnica Valeria Calabrese. Questa versatile atleta da poco tempo abbina il calcio ai guantoni (infatti gioca nell’Under 17 del San Marino), che considera uno sport propedeutico per migliorare le proprie prestazioni nella. Ma anche negli studi riesce a dare il meglio di sé, essendo una studentessa modello al Liceo Classico di Pesaro. La sua passione per lanacque appena tre ...

