Sanzioni Russia, l’amministratore delegato di Unicredit: “Lasciare il paese non è così semplice, ma abbiamo ridotto i rischi all’osso” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Un’uscita dalla Russia è complicata, le soluzioni alla nostra posizione nel paese sono complicate”. Parola dell’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, che ha precisato come la banca ha “preso una decisione nel primo trimestre che ci permette di considerare tutte le opzioni senza un ulteriore impatto sul nostro capitale”. La banca milanese ha ridotto la propria esposizione verso la Russia di 2 miliardi di euro. “Su queste basi possiamo esaminare e attuare le migliori opzioni per risolvere la nostra presenza in Russia senza la pressione di subire impatti sulla nostra posizione di capitale. Questo ci dà il tempo per valutare l’opzione migliore. Ci è chiaro dove i nostri stakeholder vogliono che andiamo e stiamo lavorando in quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Un’uscita dallaè complicata, le soluzioni alla nostra posizione nelsono complicate”. Parola deldi, Andrea Orcel, che ha precisato come la banca ha “preso una decisione nel primo trimestre che ci permette di considerare tutte le opzioni senza un ulteriore impatto sul nostro capitale”. La banca milanese hala propria esposizione verso ladi 2 miliardi di euro. “Su queste basi possiamo esaminare e attuare le migliori opzioni per risolvere la nostra presenza insenza la pressione di subire impatti sulla nostra posizione di capitale. Questo ci dà il tempo per valutare l’opzione migliore. Ci è chiaro dove i nostri stakeholder vogliono che andiamo e stiamo lavorando in quella ...

