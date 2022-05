Santa Marinella, inaugurata la palestra della scuola elementare Centro (Di giovedì 5 maggio 2022) Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei ha inaugurato ieri mattina i nuovi locali adibiti a palestra posizionati nel cortile della scuola elementare Centro di Santa Marinella. Presenti al simbolico taglio del nastro della nuova palestra prefabbricata l’assessore alla pubblica istruzione Arch. Stefania Nardangeli e la coordinatrice scolastica del Plesso ins. Piera Gonnelli, intervenuta in vece della dirigente dott.ssa Velia Ceccarelli. “Spero che con questa iniziativa che finalmente permetterà a tutti gli alunni di svolgere una sana e divertente attività motoria – ha detto il Sindaco –, sia stata fatta una cosa gradita ai bambini e a tutte le famiglie La prima e più importante novità ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022)– Il Sindaco Pietro Tidei ha inaugurato ieri mattina i nuovi locali adibiti aposizionati nel cortiledi. Presenti al simbolico taglio del nastronuovaprefabbricata l’assessore alla pubblica istruzione Arch. Stefania Nardangeli e la coordinatrice scolastica del Plesso ins. Piera Gonnelli, intervenuta in vecedirigente dott.ssa Velia Ceccarelli. “Spero che con questa iniziativa che finalmente permetterà a tutti gli alunni di svolgere una sana e divertente attività motoria – ha detto il Sindaco –, sia stata fatta una cosa gradita ai bambini e a tutte le famiglie La prima e più importante novità ...

