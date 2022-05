Sanità: salute mentale 'cenerentola', meno centri e solo 3,3 psicologi per 100mila abitanti (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos salute)() - La salute mentale resta la 'cenerentola' del Ssn. "Da tempo trascurata e sotto finanziata dai Governi di tutto il mondo, ha ricevuto il colpo di grazia con la pandemia e il Pnrr vi dedica poca attenzione. Con il paradosso che, proprio quando i disturbi mentali aumentano (e in Italia a farne le spese sono più che in passato i giovani tra i 18 e i 34 anni), i servizi sanitari a loro dedicati diminuiscono". Questa l'analisi del "Rapporto civico sulla salute. I diritti dei cittadini e il federalismo in Sanità", presentato oggi da Cittadinanzattiva. Le problematiche segnalate dai cittadini al Pit salute in tema di salute mentale, il 12,8% delle segnalazioni nell'ambito dell'assistenza territoriale, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos)() - Laresta la '' del Ssn. "Da tempo trascurata e sotto finanziata dai Governi di tutto il mondo, ha ricevuto il colpo di grazia con la pandemia e il Pnrr vi dedica poca attenzione. Con il paradosso che, proprio quando i disturbi mentali aumentano (e in Italia a farne le spese sono più che in passato i giovani tra i 18 e i 34 anni), i servizi sanitari a loro dedicati diminuiscono". Questa l'analisi del "Rapporto civico sulla. I diritti dei cittadini e il federalismo in", presentato oggi da Cittadinanzattiva. Le problematiche segnalate dai cittadini al Pitin tema di, il 12,8% delle segnalazioni nell'ambito dell'assistenza territoriale, ...

