Sanità: 2 anni per mammografia e 1 per Tac, 1 italiano su 10 rinuncia a cure (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute)() - Quasi due anni di attesa per una mammografia, circa un anno per una ecografia, una Tac, o un intervento ortopedico. E a rinunciare alle cure nel corso del 2021 è stato più di un cittadino su dieci. Mentre gli screening oncologici sono in ritardo in oltre la metà dei territori regionali e le coperture per i vaccini ordinari in calo. È il lascito di questa pandemia, che ancora non è finita, secondo il 'Rapporto civico sulla salute. I diritti dei cittadini e il federalismo in Sanità', presentato oggi da Cittadinanzattiva. Il Rapporto fornisce una fotografia della Sanità vista dai cittadini, unendo due analisi: una legata alle 13.748 segnalazioni giunte, nel corso del 2021, al servizio Pit Salute e alle 330 sezioni territoriali del Tribunale per i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute)() - Quasi duedi attesa per una, circa un anno per una ecografia, una Tac, o un intervento ortopedico. E are allenel corso del 2021 è stato più di un cittadino su dieci. Mentre gli screening oncologici sono in ritardo in oltre la metà dei territori regionali e le coperture per i vaccini ordinari in calo. È il lascito di questa pandemia, che ancora non è finita, secondo il 'Rapporto civico sulla salute. I diritti dei cittadini e il federalismo in', presentato oggi da Cittadinanzattiva. Il Rapporto fornisce una fotografia dellavista dai cittadini, unendo due analisi: una legata alle 13.748 segnalazioni giunte, nel corso del 2021, al servizio Pit Salute e alle 330 sezioni territoriali del Tribunale per i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : COVID | Fondazione Gimbe: 'Nell'ultima settimana la curva ha ripreso a scendere. Speriamo che adesso, con la bella… - nanidg80 : RT @FDI_Parlamento: “Negli ultimi 10 anni i governi di sinistra hanno smantellato la sanità pubblica e le conseguenze le abbiamo vissute su… - anto_gaudioso : RT @Cittadinanzatti: 'Due anni difficilissimi alle nostre spalle, tante risorse finalmente a disposizione per cambiare il volto del #SSN'.… - ioboh___ : RT @stardmgvnm: Io per manuel e simone mi sto leggendo tutte le ff che non ho mai letto in 15 anni, manco quando ero piccola e parlo sul se… - stardmgvnm : Io per manuel e simone mi sto leggendo tutte le ff che non ho mai letto in 15 anni, manco quando ero piccola e parl… -