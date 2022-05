Samarate | dopo aver massacrato moglie e figli Alessandro Maja ha urlato | “Ci sono riuscito | li ho uccisi tutti”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lo scorso 4 maggioha ucciso suaStefania Pivetta, suaa Giulia di 16 anni ed ha ferito gravemente ilo Nicolò. Poi, ha tentato di rivolgere su di sé alcuni degli oggetti che aveva usato per massacrare la sua famiglia, senza però riuscire nell’intento. Ora che gli inquirenti stanno procedendo nelle indagini, il caso sta assumendo contorni sempre più inquietanti e sconcertanti, sia legati al comportamento diche all’apparente assenza di un possibile movente., la pianificazione: gli strumenti usati per uccidere allineati sul tavoloavrebbe allineato sul tavolo della cucina gli strumenti con cui uccidere la sua famiglia: un trapano, un ...

Leggi anche Busto Arsizio - Eva Onlusla tragedia di: 'Fondamentale leggere i segnali di pericolo'- Ancora ricoverato in gravi condizioni il 23enne sopravvissuto alla strage ...... Alessandro Maja è stato in osservazione nelle strutture ospedaliere che l'hanno accoltoil ...precisa della natura dei colpi inferti ( nella foto la finestra della casa di via Torino 32 a...La dinamica della strage di Samarate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, entrambe le vittime stavano dormendo al momento dell’aggressione mortale. Le armi utilizzate da Alessandro Maja sareb ...Un’amica di Stefania Pivetta, uccisa in casa assieme alla figlia a Samarate, rivela a Fanpage.it: “Non si stavano separando, Stefania era la mia migliore amica, me l’avrebbe detto”. Il marito di Stefa ...