Salernitana Venezia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Venezia si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. sintesi Salernitana Venezia 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Salernitana Venezia 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Maurizio Mariani L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio Arechi, ilvalido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Arechi,si affrontano nelvalido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22.0-0Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Maurizio Mariani L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SalernoSport24 : ??? Salernitana-Venezia è alle porte: il confronto degli attacchi. L'importanza dei centravanti per cercare il sorpa… - ilnapolionline : Soviero, ex calc.: 'Salernitana-Venezia? Si tratta di uno spareggio, bisognerà essere concentrati' -… - FootballtipsNG : Serie A, Salernitana vs Venezia, PREDICTION: 2 - 1 - salernonotizie : Salernitana - Venezia, il prepartita con i COMMENTI dei TIFOSI - Ghanabettips : Serie A, Salernitana vs Venezia, PREDICTION: 2 - 1 -