Salernitana-Venezia | le probabili formazioni del match

Salernitana e Venezia si affrontano quest'oggi per chiudere la pratica dei recuperi delle partite di Serie A. La sfida può essere decisiva per i granata, che stanno vivendo un ottimo periodo di forma. La Salernitana è infatti reduce da 3 vittorie contro Sampdoria, Udinese e Fiorentina ed un pareggio subito last minute contro l'Atalanta. Peggiore invece è la situazione del Venezia, colpita anche dall'esonero di Zanetti cui è subentrato il tecnico della Primavera Soncin. QUI Salernitana Nicola confermerà l'assetto visto contro l'Atalanta, scegliendo dunque un 3-5-2 in cui davanti alla porta difesa da Sepe ci saranno Gyomber, Radovanovic e Fazio. Sugli esterni confermati Zortea e Mazzocchi, anche a causa dell'infortunio di Ranieri. Inamovibili a centrocampo Lassana Coulibaly, Bohinen ed Ederson.

